Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии дважды забил мяч в ворота Австрии в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу-2026 — теперь с 18 голами он стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти. Но 38-й минуте форвард забил мяч, а в добавленное время оформил дубль, установив окончательный счет — 2:0.

Теперь у Месси 18 голов в карьере на мировых первенствах, он побил рекорд немца Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов. При этом Месси на пятки наступает нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе — сейчас у него 16 забитых голов.

Сборная Аргентины с шестью очками возглавляет группу J и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа 28 июня аргентинцы сыграют с командой Иордании.