МРТ станет доступна без назначения врача

Новые правила для прохождения рентгенологических исследований вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В частности, МРТ можно будет проходить без назначения врача, фельдшера и акушера, следует из документа Минздрава.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера или акушерки)», — говорится в документе, который будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Изменения касаются правил проведения целого ряда рентгенологических исследований. В их перечень входят флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, остеоденситометрия, вмешательства под контролем рентгеноскопии.

Для остальных рентгенологических исследований сохраняется общий порядок — они проводятся по направлению, записи в листе назначений или рекомендациям из выписки пациента, отмечается в приказе.

Сегодня для прохождения МРТ бесплатно по ОМС необходимо получить специальное направление на диагностику от лечащего врача и встать в очередь на квоту. Если необходимо сделать несколько МРТ, для каждой зоны обследования требуется отдельное направление.

Магнитно-резонансная томография применяется для получения детализированных изображений внутренних органов и тканей человека. В отличие от рентгена и КТ, МРТ не использует рентгеновское излучение, что делает его более безопасным для пациентов.

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