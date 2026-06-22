НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

МРТ станет доступна без назначения врача

Источник:
Sibnet.ru
219 1
Биоуправление, МРТ
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила для прохождения рентгенологических исследований вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В частности, МРТ можно будет проходить без назначения врача, фельдшера и акушера, следует из документа Минздрава.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера или акушерки)», — говорится в документе, который будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Изменения касаются правил проведения целого ряда рентгенологических исследований. В их перечень входят флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, остеоденситометрия, вмешательства под контролем рентгеноскопии.

Для остальных рентгенологических исследований сохраняется общий порядок — они проводятся по направлению, записи в листе назначений или рекомендациям из выписки пациента, отмечается в приказе.

Сегодня для прохождения МРТ бесплатно по ОМС необходимо получить специальное направление на диагностику от лечащего врача и встать в очередь на квоту. Если необходимо сделать несколько МРТ, для каждой зоны обследования требуется отдельное направление.

Магнитно-резонансная томография применяется для получения детализированных изображений внутренних органов и тканей человека. В отличие от рентгена и КТ, МРТ не использует рентгеновское излучение, что делает его более безопасным для пациентов.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Что делать, если в городе смог
Биолог рассказала о рисках употребления кефира
Российские школьники наконец-то похудели
Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Невезучий

Львов пущай поляки забирают и восстанавливают.

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...