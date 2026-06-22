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Кремль прокомментировал ситуацию с ценами на топливо

Источник:
«Газета.ру»
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Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Российское правительства принимает меры по вопросу цен на топливо в координации с нефтяными компаниями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Механизм координации есть и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме... Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — приводит «Газета.ру» слова Пескова

Ранее Минэнерго России сообщило, что ведет постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом.

«Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке», — отметили в ведомстве.

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Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, а также Кубани и Удмуртии.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на днях сравнил топливо с гречкой и призвал жителей региона покупать бензин и дизель только по необходимости, чтобы не «вымывать» топливо на тех АЗС, где оно в наличии.

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