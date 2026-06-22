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Россияне сократили интернет‑активность

Источник:
«Коммерсантъ»
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Wi-fi роутер
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в 2026 году снизили активность в интернете, это связано с цифровыми ограничениями, а также сильным оттоком аудитории мессенджеров.

Согласно данным группы компаний «Родная речь», за январь–май время пользования интернетом сократилось на 4%, наиболее сильно — в апреле–мае, когда потребление упало с 256 до 243 минут в день, пишет «Коммерсантъ».

Также сократилось время просмотра ТВ, за весь период — на 5 %, до 188 минут в день. Больше всего сокращение коснулось мессенджеров. За период с января по май дневной охват у WhatsApp сократился почти вдвое — на 43%, до 25,6 миллиона, у Telegram — на 49,3%, до 40,2 миллиона.

У национального мессенджера Max охват вырос на 36,6% — до 68,6 миллиона, а аудитория превысила 125 миллионов при ежедневном количестве пользователей в пределах 87 миллионов, следует из статистики.

Помимо блокировки мессенджеров на ситуацию повлияли ограничения мобильного интернета в крупных городах. Домашний интернет пострадал меньше, однако блокировки сервисов сказались и на нем на фоне перехода в более стабильно работающие стриминговые сервисы.

SIBNET.RU В MAX

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