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Крым приостановил прием детей в лагеря

Источник:
Sibnet.ru
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Артек
Фото: Alexander Murvanidze / CC BY-SA 3.0

Крым приостановил бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Мера действует до 1 сентября.

Решение принято для обеспечения безопасности, уточнил Аксенов. Оно касается «организаций отдыха детей и их оздоровления», а также других «средств размещения» несовершеннолетних для участия в туристических мероприятиях.

На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства, для решения вопросов создан оперативный штаб.

ВСУ в ночь на 21 июня атаковали Крым с помощью беспилотников, удары были нанесены по парому на Керченской переправе, нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры.

Четыре человека погибли, и еще 28 — пострадали, Крымский мост закрыли для движения автотранспорта. Следственный комитет возбудил дело о теракте (статья 205 УК).

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