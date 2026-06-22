Кир Стармер заявил, что покидает пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и в начале сентября уходит в отставку с поста премьер-министра страны.

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Я провел разговор с Его Величеством королем [Карлом III], чтобы проинформировать его о моем решении», — приводит ТАСС заявление Стармера.

По словам Стармера, выдвижение кандидатов на пост лидера лейбористов откроется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул. Это обеспечит вступление нового лидера в должность до возвращения парламента в сентябре, добавил Стармер.

«Я продолжу занимать должность премьер-министра до завершения этого выборного процесса», — сказал он.

Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами.



Он был одним из самых активных сторонников Украины, оказывал многомиллиардную помощь Киеву, обещал отправить туда британские войска.