НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Британии

Источник:
ТАСС
265 2
Премьер-министр Британии Кир Стармер
Премьер-министр Британии Кир Стармер
Фото: Number 10 / OGL 3

Кир Стармер заявил, что покидает пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и в начале сентября уходит в отставку с поста премьер-министра страны.

«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии. Я провел разговор с Его Величеством королем [Карлом III], чтобы проинформировать его о моем решении», — приводит ТАСС заявление Стармера.

По словам Стармера, выдвижение кандидатов на пост лидера лейбористов откроется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул. Это обеспечит вступление нового лидера в должность до возвращения парламента в сентябре, добавил Стармер.

«Я продолжу занимать должность премьер-министра до завершения этого выборного процесса», — сказал он.

Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами.

Он был одним из самых активных сторонников Украины, оказывал многомиллиардную помощь Киеву, обещал отправить туда британские войска.

Еще по теме
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Британский эксперт обрисовал мрачное будущее Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
34
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
26
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
25
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине
23
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения