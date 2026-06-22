Власти Белоруссии не видят смысла принимать участие в военном конфликте на Украине, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он, по сути, потребовал от Минска прекратить поддержку России, иначе в дело вступят вооруженные силы Украины.

«Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем», — приводит БелТА заявление белорусского министра обороны.

По словам Хренина, между Украиной и Белоруссией фиксируется напряженность и отдельные провокации в основном в информационном поле, в виде различных угроз.

Стратегия невступления страны в конфликт определена президентом Лукашенко и Минск намерен ее придерживаться, отметил министр обороны.



Хренин подчеркнул, что белорусская армия выполняет задачи на своей территории, чтобы обеспечить спокойствие граждан.