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Совбез ООН проведет заседание по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Безопасности ООН
Фото: © United Nations

Совет безопасности ООН 22 июня проведет заседание по Украине, сообщается на официальном сайте межнационального органа.

Инициатором созыва Совбеза выступила Украина, соответствующий запрос направил министр иностранных дел Андрей Сибига. Проведение заседания поддержали западные страны. Официальной темой встречи заявлено «Поддержание мира и безопасности в Украине».

Заседание состоится на фоне резкого обострения ситуации — ООН в начале июня заявила, что интенсивность воздушных ударов сторонами конфликта достигла критического уровня.

Так, Совбез недавно уже собирался из-за инцидента с падением неопознанного беспилотника на территории Румынии, а затем по инициативе России обсуждал удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Постоянные члены Совбеза ООН с правом вето — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Также в структуру на временной основе входят еще десять государств. В настоящее время в Совете Безопасности ООН председательствует Колумбия.

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