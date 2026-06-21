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Пьяный мужчина напал на детский лагерь в Туве

Источник:
ТАСС
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Мужчина проник на территорию детского лагеря в Туве и нанес телесные повреждения несовершеннолетним, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва.

«Ночью 21 июня в Межмуниципальный отдел МВД России "Тандинский" поступило сообщение о проникновении на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай неизвестного мужчины. <...> Сотрудниками полиции задержан злоумышленник, причинивший телесные повреждения несовершеннолетним», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, 13 детей пострадали от нападения мужчины в детском лагере в Туве. Всего в корпусе было около 30 человек, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчина 2001 года рождения, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник в корпус детского лагеря, где нанес телесные повреждения находившимся там детям и повредил мебель, уточнили в правоохранительных органах.

Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую медицинскую помощь.

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