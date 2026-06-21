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Средний размер пенсии неработающих достиг 26 тыс. рублей

Источник:
ТАСС
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсионного обеспечения в России в мае среди неработающих граждан практически достиг 26 тысяч рублей, следует из данных статистики.

Средний размер пенсии неработающих составил 25 839 рублей в мае. Год назад неработающие граждане получали в среднем 24 тысячи рублей. Соответственно, сумма увеличилась более чем на 1,8 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Соцфонда.

Самая высокая пенсия неработающих граждан в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ — 44 069 рублей.

Средний размер пенсии среди работающих граждан в мае составил 23,7 тысячи рублей.

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Топ комментариев

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?