Средний размер пенсии неработающих достиг 26 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения в России в мае среди неработающих граждан практически достиг 26 тысяч рублей, следует из данных статистики.

Средний размер пенсии неработающих составил 25 839 рублей в мае. Год назад неработающие граждане получали в среднем 24 тысячи рублей. Соответственно, сумма увеличилась более чем на 1,8 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Соцфонда.

Самая высокая пенсия неработающих граждан в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ — 44 069 рублей.

Средний размер пенсии среди работающих граждан в мае составил 23,7 тысячи рублей.