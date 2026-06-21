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Названы самые популярные китайские авто в России

Источник:
РИА Новости
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Changan Uni-V
Changan Uni-V
Фото: Retired electrician / CC0

Объем продаж в России новых легковушек в мае вырос на 18% в годовом выражении, а самыми популярными марками среди «китайцев» стали Belgee, Haval и Exeed, сообщили Новости отечественные автодилеры.

«В мае 2026 года объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей достиг 110 669 единиц. Этот результат на 18% превышает показатель мая прошлого года», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК «Автодом».

Там отметили, что на фоне общего увеличения продаж наблюдается нехватка некоторых моделей авто. Связано это с их популярностью среди потребителей и ожидаемым сокращением импорта более чем в два раза в этом году.

«Haval H3 и M6, а также новый Changan UNI-V пользуются высоким спросом, что приведет к их дефициту. Аналогичная ситуация наблюдается с моделями Exeed VX и RX. Кроме того, наблюдается дефицит Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S, Voyah Dream», — отметили в пресс-службе.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов рассказал, что с начала года одним из наиболее востребованных брендов остается Belgee, поскольку он хорошо зарекомендовал себя на российском рынке и благодаря удачному соотношению цены и качества является одним из фаворитов при выборе автомобиля в своем сегменте.

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Топ комментариев

pepelmetal

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Nik3316

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