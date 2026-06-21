Украина вместо орденов должна вернуть Варшаве военную технику и все оружие, поставленное Киеву, заявил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?», — приводит РИА Новости слова Миллера, сказанные им в эфире телеканала Polsat News.

Как заметил Миллер, президент Украины Владимир Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА (запрещенная в России экстремистская организация).

В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.