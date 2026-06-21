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Экс-премьер Польши попросил Киев вернуть польское оружие

Источник:
РИА Новости
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Польские танки PT-91 Twardy
Польские танки PT-91 Twardy
Фото: Spc. Matthew DeVirgilio

Украина вместо орденов должна вернуть Варшаве военную технику и все оружие, поставленное Киеву, заявил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?», — приводит РИА Новости слова Миллера, сказанные им в эфире телеканала Polsat News.

Как заметил Миллер, президент Украины Владимир Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА (запрещенная в России экстремистская организация).

В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.

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Топ комментариев

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?