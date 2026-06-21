Зеленский потребовал от Лукашенко прекратить поддержку России

Белоруссия должна прекратить поддержку России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пригрозив последствиями для белорусского руководства.

На территории Белорусии вдоль границы установлено оборудование, которое якобы помогает России наносить удары беспилотниками по украинской территории, сказал в своем вечернем обращении президент Украины.

Зеленский заявил, что Беларусь «имеет время, чтобы демонтировать это оборудование». Киеву известны белорусские предприятия, которые поставляют России компоненты для вооружений и топливо, добавил он.

Президент Украины утверждает, что поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива — в три раза. «Это помогает России адаптироваться к давлению», — сказал он.

Зеленский предупредил руководство Белоруссии «о возможных последствиях дальнейшего вовлечения страны в войну».

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Ранее Зеленский заявил, что президент Белоруссии Алесандр Лукашенко должен «убрать» некую технику, «корректирующую огонь» по Украине. По его мнению, для этого будет достаточно одной недели, иначе это сделают ВСУ.

В конце мая Лукашенко выражал готовность встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии для обсуждения проблемы двусторонних отношений.