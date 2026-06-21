Жители Бразилии получили сообщения о нападении инопланетян

Жители Бразилии получили экстренные уведомления от национальной гражданской обороны страны, в которых сообщалось о нападении инопланетян.

Часть сообщений сопровождалась громким звуковым сигналом, а сами предупреждения выводились поверх других уведомлений на телефоне, сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф на сайте ведомства.

«Берегитесь — инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — говорилось в сообщении, автор которого также призывал граждан «защитить себя».

Вольф объяснил, что на государственную систему экстренного оповещения населения была совершена хакерская атака. Платформа оповещения Defesa Civil Alerta была оперативно отключена, проводится расследование.