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Жители Бразилии получили сообщения о нападении инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Инопланетянин
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Жители Бразилии получили экстренные уведомления от национальной гражданской обороны страны, в которых сообщалось о нападении инопланетян.

Часть сообщений сопровождалась громким звуковым сигналом, а сами предупреждения выводились поверх других уведомлений на телефоне, сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф на сайте ведомства.

«Берегитесь — инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — говорилось в сообщении, автор которого также призывал граждан «защитить себя».

Вольф объяснил, что на государственную систему экстренного оповещения населения была совершена хакерская атака. Платформа оповещения Defesa Civil Alerta была оперативно отключена, проводится расследование.

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Топ комментариев

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

теперь беня вытер ноги об трумпа, вот это победители