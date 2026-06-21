Иран и США обсудят мирное соглашение

Делегации США и Ирана 21 июня обсудят детали мирного соглашения, встреча пройдет в Швейцарии.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся там, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. По его словам, он тоже может вылететь в Европу.

Состав иранской делегации не раскрывается, однако известно, что в Швейцарию должен отправиться министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. На встрече в качестве посредников также будут присутствовать представители Пакистана.

МИД Ирана подтвердил старт переговоров, ведомство отметило, что Тегеран собирается потребовать от США соблюдения предварительного меморандума, согласованного дистанционно 17 июня.

Изначально представители Тегерана и Вашингтона должны были встретиться в Швейцарии 19 июня, однако переговоры сорвались из-за серии израильских ударов по Ливану, которые противоречили содержанию договоренностей.

Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане, а также объявил о повторном закрытии Ормузского пролива для прохода судов. Открытие пролива предусматривалось предварительным меморандумом.

Меморандум содержит 14 пунктов. В нем закреплены отказ Ирана от производства и приобретения атомного оружия, контроль МАГАТЭ над ядерными материалами Ирана и программа восстановления исламской республики на сумму 300 миллиардов долларов.