Стартует третий сезон «Дома Дракона»

Третий сезон «Дома Дракона», приквела «Игры престолов» о гражданской войне между двумя ветвями Таргариенов, стартует 21 июня.

Основной актерский состав «Дома Дракона» остался неизменным: Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл вернулись к ролям.

«В этом сезоне повествование начинается на скорости 100 километров в час. Мы наконец-то видим войну, которая назревала два сезона», — рассказывала Эмма Д’Арси.

Третий сезон «Дома Дракона» стартует на стриминге HBO Max 21 июня. Он будет состоять из восьми эпизодов. Последнюю серию зрители увидят 9 августа. В России серии будут выходить каждую неделю в официальной озвучке в стриминговом сервисе «Амедиатека» по понедельникам.

Сериал продлен на четвертый сезон, который станет последним. Он выйдет в 2028 году.

«Дом Дракона» — спин-офф и одновременно приквел популярного сериала «Игра престолов». Основой для шоу стала книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» — вымышленная историческая хроника гражданской войны в Вестеросе, получившая название «Танец Драконов». Первый сезон вышел в 2022 году.