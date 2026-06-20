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«Авито» скроет объявления о перепродаже бензина

Источник:
РИА Новости
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Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

Объявления о перепродаже бензина появились на онлайн-платформе «Авито». Представители площадки заявили, что в ближайшее время все эти объявления будут скрыты.

«Авито» в комментарии РИА Новости уточнило, что принимает меры «во избежание спекуляций на товары первой необходимости». Площадка пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, вплоть до введения запрета на определенные действия.

В настоящее время на «Авито» можно найти более 660 объявлений о продаже бензина от частных лиц. Публикации размещены на платформе с указанием разных российских регионов, в том числе Краснодарского края и Крыма.

Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая, бензин стал дорожать. Однако Минэнерго при этом подчеркивало, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой.

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Экономика #Недра и ТЭК
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