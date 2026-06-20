НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Юноша устроил резню в торговом центре Краснодара

Источник:
Sibnet.ru
246 1
Полиция (МВД)
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Юноша напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, пострадали пятеро, одна женщина умерла, сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, молодой человек 2007 года рождения с холодным оружием напал на охранника торгового центра West Mall, после чего нанес удары попытавшимся его остановить посетителям. Одна женщина получила тяжелые ранения и умерла по пути в больницу.

Также нападавший пытался устроить пожар — он бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. При этом никто в этом случае не пострадал. Злоумышленника задержал очевидец.

Пострадавшим оказывается помощь, их состояние оценивается как средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (статья 105 УК РФ) и покушении на убийство (часть 3 статьи 30). Юноше назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Еще по теме
Оставленный матерью в машине на жаре в Кузбассе мальчик впал в кому
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
Украинский дрон повредил Московский НПЗ
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Roblox запустил возрастные аккаунты для игроков
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

c2h5oh76

теперь беня вытер ноги об трумпа, вот это победители