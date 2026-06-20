Юноша устроил резню в торговом центре Краснодара

Юноша напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, пострадали пятеро, одна женщина умерла, сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, молодой человек 2007 года рождения с холодным оружием напал на охранника торгового центра West Mall, после чего нанес удары попытавшимся его остановить посетителям. Одна женщина получила тяжелые ранения и умерла по пути в больницу.

Также нападавший пытался устроить пожар — он бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. При этом никто в этом случае не пострадал. Злоумышленника задержал очевидец.

Пострадавшим оказывается помощь, их состояние оценивается как средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (статья 105 УК РФ) и покушении на убийство (часть 3 статьи 30). Юноше назначена судебно-психиатрическая экспертиза.