«Госуслуги» запустили цифровой прием заявлений в вузы

Прием заявлений в высшие учебные заведения через сервис «Поступление в вуз онлайн» стартовал на портале «Госуслуги», сообщило Минцифры на своем официальном сайте.

Новый сервис позволяет абитуриенту подать заявление, отслеживать ситуацию с конкурсом на места и дать согласие на зачисление. Особенность его работы в том, что сведения о результатах ЕГЭ и льготах подгружаются автоматически и не требуют дополнительного подтверждения.

Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование».

Через тот же сервис абитуриент может выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками, отметило ведомство.

В этом году возможность поступить в вузы онлайн впервые появилась у иностранных граждан. Для этого им необходимо зарегистрироваться в системе ruID и подать заявление — через приложение или на портале «Госуслуги».