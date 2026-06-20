Подсчитано количество покинувших Украину граждан

Более 5,7 миллиона украинцев покинули страну и уехали за границу, сообщил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные ООН.

«Мы искренне благодарны каждому государству, каждому обществу и каждому человеку, который открыл свои двери для украинцев», — написал он в своем телеграм-канале.

Согласно данным украинских властей, на май 2026 года население Украины составляет примерно 22–25 миллиона человек. Последняя официальная перепись населения Украины была проведена в 2001 году, тогда в стране проживало около 48 миллионов человек.

По данным Eurostat, большинство украинских беженцев приняла Германия — 1,28 миллиона человек, это почти треть от общего числа в ЕС. На втором месте Польша — около 970 тысяч, на третьем Чехия —384 тысячи. Основная часть беженцев — женщины.

Режим временной защиты для граждан Украины действует в Евросоюзе до весны 2027 года. Этот механизм позволяет украинцам легально проживать, работать, учиться и получать социальную помощь в странах ЕС.