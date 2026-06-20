Земля удалится от Солнца на максимальное расстояние

Земля 6 июля 2026 года пройдет афелий — самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Фото: © NASA

Расстояние между Землей и Солнцем в этот день превысит 152 миллиона километров. Для сравнения, в начале января планета проходит перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты, находясь на расстоянии около 147 миллионов километров от звезды.

Из-за увеличения дистанции видимый размер Солнца на небе станет минимальным за весь год. Солнечный диск будет выглядеть примерно на 3% меньше по диаметру по сравнению с началом января, когда Земля находится ближе всего к звезде.

Однако заметить эту разницу невооруженным глазом практически невозможно, отмечают ученые. Для наглядного сравнения потребуются профессиональные фотографии Солнца, сделанные в январе и июле при одинаковых условиях съемки.

Несмотря на максимальное удаление от Солнца в июне, это практически не влияет на летние температуры в Северном полушарии. Дело в том, что смена времен года связана не с расстоянием до Солнца, а с наклоном земной оси относительно плоскости орбиты.