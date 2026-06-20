Стали известны первые неудачники ЧМ-2026

Определились первые сборные чемпионата мира по футболу 2026 года, досрочно лишившиеся шансов на попадание в стадию плей-офф турнира.

По итогам девятого игрового дня ими стали сборные Турции и Гаити, потерпевшие вторые поражения на турнире и потерявшие надежду на то, чтобы подняться на третью строчку, которая даст восьми из 12 командам продолжить турнир на стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

При этом сборная Турции установила легендарный антирекорд чемпионатов мира — футболисты турецкой команды стали первыми за всю историю турниров, кому не удалось забить после 62 нанесенных ударов по воротам за две игры.

В первом туре группового этапа турки проиграли Австралии 0:2, во втором туре — Парагваю 0:1. По итогам двух матчей сборная Турции не смогла набрать очков и досрочно вылетела с чемпионата мира.

Сборная Гаити в первом туре уступила Шотландии 0:1, а в поединке второго тура группового раунда потерпела поражение от национальной команды Бразилии со счетом 0:3.