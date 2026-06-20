Зеленского лишили Ордена Белого орла

Президент страны Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого орла, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского лидера.

Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого орла после присвоения одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Он подчеркнул, что этот шаг «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности». По его словам, Варшава продолжит поддерживать Украину.

Президент Польши отметил, что для значительной части польского общества УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши. Он также напомнил, что Варшава неоднократно просила пересмотреть решение о наименовании воинской части.