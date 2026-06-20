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Зеленского лишили Ордена Белого орла

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент страны Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды страны — Ордена Белого орла, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского лидера.

Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого орла после присвоения одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Он подчеркнул, что этот шаг «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности». По его словам, Варшава продолжит поддерживать Украину.

Президент Польши отметил, что для значительной части польского общества УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши. Он также напомнил, что Варшава неоднократно просила пересмотреть решение о наименовании воинской части.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

velam

Так если вс Ирана уничтожены, что тогда Америка просто не веведет войска и не возьмет под контроль все?...

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...