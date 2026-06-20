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Новый ГОСТ по уборке помещений заработает в России

Источник:
Sibnet.ru
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Бытовые вещи
Фото: © Sibnet.ru

Новый ГОСТ по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля 2026 года, следует из данных Росстандарта. Он заменит действующий стандарт 2005 года.

Согласно документу, теперь уборка не ограничивается регулярным мытьем полов, а делится на три этапа. Предполагается, что сначала нужно очистить все поверхности в здании, затем критические зоны и оборудование.

Для влажной уборки рекомендуется использовать два или три ведра с водой. В местах, недоступных для швабры, предлагается проводить вакуумную уборку, а небольшие рабочие зоны очищать влажными или спиртовыми салфетками.

Перед началом уборки нужно проверить совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, правильно подготовить растворы с учетом их концентрации и срока годности, определить оптимальную скорость проведения работ.

Помимо этого стандарт устанавливает требования к соблюдению чистоты персоналом, который рассматривается как один из основных источников загрязнений. В связи с этим документ содержит требования к гигиене, поведению сотрудников и порядку их допуска к работе.

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