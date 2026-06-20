Почему верхний угол футбольных ворот называют «девяткой»

Футбольные болельщики регулярно слышат от комментаторов фразу «мяч влетает в девятку» — она означает, что спортсмен успешно поразил верхний угол ворот противника. Но почему он получил такое странное обозначение?

Как возникла футбольная «девятка»

Происхождение термина связано с революционным изменением в подготовке футболистов. Футбольная сетка не имеет какой-либо внутренней разметки, поэтому изначально тренеры просили игроков на тренировках бить «выше», «ниже», «левее», «правее».

Для отработки точных ударов этого было недостаточно. Тогда в середине XX века для тренировки точности придумали использовать специальные деревянные щиты, полностью повторявшие размеры ворот.

На эти щиты наносили разметку — всю площадь ворот делили на две вертикальные половины — левую и правую. В свою очередь, каждую половину разбивали на девять равных квадратов — три ряда по три.

Таким образом, каждая половина имела девять квадратов, обозначенных цифрами от 1 до 9. Верхние углы стали «девятками» не случайно — чем выше цифра, тем сложнее для вратаря дотянуться до мяча.

Отразить пущенный туда мяч вратарю чрезвычайно тяжело, поэтому игрокам на тренировках говорили — «бей в девятку». Поначалу термин «девятка» был сугубо профессиональным — им пользовались только в узком кругу.

Виноваты комментаторы

«Девятка» — не единственное номерное название в футбольном сленге. Нижние углы ворот называют «тройками», а средние зоны по высоте — «шестерками», однако эти термины по-прежнему используются в основном профессионалами.

Что касается «девятки», то она сразу стала одним из символов мастерства и точности — для такого удара требуется филигранная техника. Голами в «девятку» восхищаются, их выделяют среди других.

Именно поэтому со временем «девятка» появилась в лексиконе футбольных комментаторов (некоторые из них были бывшими тренерами или спортсменами), а затем перешла в повседневную речь болельщиков.