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Иран приостановил переговоры с США

Источник:
Financial Times
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судоходство в Ормузском проливе
Фото: MC3 Carla Ocampo

Иран закрыл судоходство в Ормузском проливе и временно остановил переговоры с США из-за серии ударов Израиля по Ливану.

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением, и в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса», — передает Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

США и Иран вечером 17 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны и открытие Ормузского пролива. Соглашение вступило в силу немедленно.

Меморандум содержит 14 пунктов. В нем закреплены отказ Ирана от производства и приобретения атомного оружия, контроль МАГАТЭ над ядерными материалами Ирана и программа восстановления исламской республики на сумму 300 миллиардов долларов.

Кроме того, Тегеран обязался не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней, а США — отказаться от санкций против Ирана в течение времени, которое будет согласовано в финальной версии сделки.

Планировалось, что 19 июня стартуют переговоры между США и Ираном в Швейцарии, однако после решения Тегерана вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

vova97

а чё так после выборов то надо было прям перед выборами провести

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...