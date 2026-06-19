Старейшее животное планеты отпраздновало день рождения

Черепаха по имени Джонатан с острова Святой Елены отпраздновала 194-летие — это старейшее животное планеты. В честь этого Джонатана признали иконой Книги рекордов Гиннесса.

«Джонатан, старейшее известное наземное животное в мире и всеми любимый обитатель острова, официально признан иконой Книги рекордов Гиннесса», — сообщается на сайте администрации острова.

Черепаха-гигант относится к виду «гигантская черепаха Альдабра», его представители в среднем доживают до 150 лет. Джонатан родился в 1832 году, а в 1882 году его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, место последней ссылки Наполеона.

Сейчас Джонатан обитает на территории резиденции местного губернатора. Несмотря на преклонный возраст, черепаха продолжает участвовать в публичных мероприятиях с туристами и местными жителями.

Отмечается, что Джонатан полностью потерял зрение и обоняние, но по-прежнему с удовольствием ест угощения и даже проявляет интерес к самкам.