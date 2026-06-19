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Ставки по вкладам стали падать синхронно со снижением «ключа»

Источник:
Sibnet.ru
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Финансовые тренды
Фото: © Magnific.com

Российские коммерческие банки снижают доходность вкладов практически синхронно с решениями Банка России о ключевой ставке, зачастую даже опережая действия регулятора.

Эксперты отмечают, что коммерческие банки не дают клиентам возможность среагировать на фоне тренда на смягчение денежно-кредитной политики. Спецпредложения с максимальной выгодой убираются даже до снижения ключевой ставки.

«Банки снижают доходность по депозитам практически синхронно с регулятором, не давая вкладчикам выиграть время. Наиболее заметно проседают ставки коротких депозитов. Даже если регулятор берет паузу, общий вектор на смягчение денежно-кредитной политики сомнений не вызывает», — пояснила аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По ее словам, вкладчикам, ориентированным на максимальную доходность, лучше зафиксировать ставку на срок три — шесть месяцев сейчас, пока условия еще остаются привлекательными. Тем же, кто хочет получить оптимальный уровень доходности на более длинном горизонте, — поторопиться с подбором и открытием такого вклада, советует эксперт.

«После решения ЦБ о снижении ключевой ставки банки продолжат более активно снижать проценты по вкладам. Крупнейшие банки за последнее время оперативно понижают ставки по вкладам и накопительным счетам на 0,5–1,5 процентного пункта, а решение ЦБ снизить ключевую ставку только ускоряет процесс снижения доходности по депозитам», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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При этом, эксперты обращают внимание на то, что банки используют снижение ключевой ставки в первую очередь для оптимизации собственных расходов, урезая проценты по вкладам быстрее, чем по кредитным продуктам.

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