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Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России
Фото: Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Банк России по итогам заседания совета директоров в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз — до 14,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — сказано в сообщении ЦБ.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Как считает ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Речь идет о высоких инфляционных ожиданиях и ухудшении перспектив мировой экономики на фоне геополитической напряженности.

Решение Банка России не совпало с ожиданиями большинства участников консенсус-прогнозов (14%). Лишь немногие аналитики полагали, что ЦБ снизит ставку лишь до 14,25%.

Эксперты отметили, что ставки по вкладам в банках стали падать синхронно со снижением снижением ключевой ставки, иногда даже опережая решение ЦБ. 

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