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Стартует приемная кампания в вузы

Источник:
Sibnet.ru
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Приемная комиссия
Фото: © Sibnet.ru

Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Минобрнауки рассказало, как подать документы на поступление в 2026 году.

Абитуриенты могут одновременно подавать документы максимум в пять университетов. В каждом из вузов можно указать до пяти специальностей или направлений подготовки.

Для поступления потребуются паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, а также согласие на обработку персональных данных от родителей, если абитуриенту не исполнилось 18 лет. Дополнительно предоставляются подтверждения индивидуальных достижений и справки, дающие особые права при зачислении.

Приемные комиссии принимают как оригиналы документов, так и обычные копии, заверять которые у нотариуса не требуется.

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Подать документы разрешается несколькими способами: принести лично, отправить заказным письмом или загрузить через портал «Госуслуги», в личном кабинете абитуриента на сайте вуза. Точную дату завершения приема бумаг каждый университет определяет самостоятельно.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

vova97

а чё так после выборов то надо было прям перед выборами провести

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...