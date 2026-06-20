Стартует приемная кампания в вузы

Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Минобрнауки рассказало, как подать документы на поступление в 2026 году.

Абитуриенты могут одновременно подавать документы максимум в пять университетов. В каждом из вузов можно указать до пяти специальностей или направлений подготовки.

Для поступления потребуются паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, а также согласие на обработку персональных данных от родителей, если абитуриенту не исполнилось 18 лет. Дополнительно предоставляются подтверждения индивидуальных достижений и справки, дающие особые права при зачислении.

Приемные комиссии принимают как оригиналы документов, так и обычные копии, заверять которые у нотариуса не требуется.

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Подать документы разрешается несколькими способами: принести лично, отправить заказным письмом или загрузить через портал «Госуслуги», в личном кабинете абитуриента на сайте вуза. Точную дату завершения приема бумаг каждый университет определяет самостоятельно.