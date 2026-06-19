Нефтегазовые доходы бюджета России достигнут 1 трлн рублей

Бюджет России в 2026 году может сохранить дополнительные нефтегазовые доходы на уровне около 800 миллиардов — 1 триллиона рублей, несмотря на снижение цен на нефть, рассказали «Известиям» опрошенные аналитики.

Цена на российскую нефть остаются выше заложенной в бюджет планки в 59 долларов за баррель даже после недавней коррекции, а значит, сохраняется источник сверхплановых поступлений, сказал РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянова.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов придерживается аналогичной оценки. Он отметил, что около 783 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов уже заложено в действующем бюджете. По его мнению, высокие цены на сырье продолжают обеспечивать устойчивую доходную базу даже после коррекции рынка.

В Минфине РФ считают, что еще рано прогнозировать объем дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2026 года. Как отметили в ведомстве, поступления во многом будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и внешнеэкономической конъюнктуры.

При этом в министерстве подчеркнули, что действующее бюджетное правило позволяет сглаживать влияние колебаний цен на сырье и поддерживать устойчивость госфинансов.