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Тайные переговоры ЕС с Россией привели в ярость Макрона и Мерца

Источник:
Politico
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Евросоюз
Фото: © European Parliament

Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря, вызвав ярость у одних и поддержку — у других, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее СМИ узнали о тайных переговорах, которые «с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту России» вел советник главы Евросовета Антониу Кошту.

По словам источников, эти переговоры вызвали «беспрецедентную ярость» нескольких стран ЕС во главе с Францией и Германией. Французский президент Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц считают, что сейчас не время вступать в диалог с Россией.

К ним присоединились Дания, Нидерланды. Страны Прибалтики были также «в ярости» из-за попытки наладить отношения с Москвой.

Но подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту, тем самым поддержав председателя Евросовета Кошту, подчеркнули источники.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что ведущие страны Евросоюза хотят «подморозить» конфликт ради спасения режима Владимира Зеленского.

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