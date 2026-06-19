Европа, призывая к прекращению огня между Россией и Украиной и переговорам, желает «подморозить» конфликт ради сохранения киевского режима, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр иностранных дел написал статью для издания Politico Europe. Но редакция в последний момент отказалась ее публиковать. Материал обнародовала пресс-служба МИД России.

«Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте», — написал Лавров.

По его словам, лидеры ЕС хотят «подморозить» конфликт без устранения его первопричин». «И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"»,— добавил министр.

Он отметил, что Европа стремится к расширению влияния — через интеграцию Украины, Молдавии и Армении. Украину же ЕС рассматривает в качестве «ударного кулака», как элемент будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, отметил Лавров.