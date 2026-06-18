Иноагент Галкин показал себя в 50 лет

Юмористу Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ) 18 июня исполнилось 50 лет. В честь этого события он поделился свежими снимками.

Артист был краток: серию фотографий в соцсетях он сопроводил числом 50 и эмодзи торта. В комментариях его поздравили Кристина Орбакайте, комик Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), актриса Варвара Шмыкова, дизайнер Игорь Гуляев и многочисленные поклонники и подписчики.

Один из комментаторов констатировал, что «50 — это новые 30».

Галкин в начале года выложил фото с новым имиджем: с бородой и черной шапочке — и стал крашем соцсетей.

Галкин родился в Наро-Фоминске Московской области, его отец — генерал-полковник, мать — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник. Окончил факультет лингвистики РГГУ. Начинал как пародист, был ведущим шоу и телепрограмм («Кто хочет стать миллионером?», «Танцы со звездами», «Старше всех!» и другие).



Супруга — певица Алла Пугачева, которая старше Галкина на 27 лет. У них двое детей. В 2022 году уехал из России после начала спецоперации на Украине.