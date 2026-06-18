Профессия писателя появится в России

Стандарт для профессии «Писатель» вступит в силу в России с 1 сентября 2026 года. Документ зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном портале правовой информации.

Стандарт был согласован в декабре 2025 года, занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Отмечается, что его утверждение — один из значимых шагов в поддержке литературного процесса.

Писатель должен уметь создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, а также использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. К необходимым знаниям относятся русский язык, история и культура России.

Среди них — разработка концепции, жанра и формы будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство или редакцию периодики.

Разработчики документа отметили, что признание профессии может повлиять на статус авторских договоров, на признание писательской деятельности как трудовой, а также на возможность включения литературного опыта в страховой стаж.