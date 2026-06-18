Древняя галактика отправила сигнал рекордной мощности

Международная группа астрономов установила происхождение одного из самых мощных нейтринных сигналов, когда-либо зарегистрированных на Земле. Событие под названием IC 210922A зафиксировали в сентябре 2021 года антарктической обсерваторией IceCube.

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Вспышка пришла из направления созвездия Эридана, энергия зарегистрированной частицы составила колоссальные 750 тераэлектронвольт, что сделало событие одним из наиболее высокоэнергетических в истории наблюдений

Первоначально источник выброса найти не удалось, однако теперь исследователи смогли установить ее природу — для этого они изучили данные, собранные субмиллиметровым телескопом JCMT и радиотелескопом SMA, расположенными на Гавайях.

Рекордный сигнал отправила скрытая плотным коконом из пыли и газа галактика JCMT0402-0424. Она находится на огромном расстоянии — около 13 миллиардов световых лет от Земли. Несмотря на компактные размеры, объект производит новые звезды в огромных количествах.

Разглядеть внутреннюю структуру древней галактики удалось благодаря эффекту гравитационной линзы, созданному другой галактикой на линии наблюдения. Всплеск породили сверхплотные облака газа и пыли в центральной области JCMT0402-0424.