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Древняя галактика отправила сигнал рекордной мощности

Источник:
Nature
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Международная группа астрономов установила происхождение одного из самых мощных нейтринных сигналов, когда-либо зарегистрированных на Земле. Событие под названием IC 210922A зафиксировали в сентябре 2021 года антарктической обсерваторией IceCube.

Фото: © NASA

Вспышка пришла из направления созвездия Эридана, энергия зарегистрированной частицы составила колоссальные 750 тераэлектронвольт, что сделало событие одним из наиболее высокоэнергетических в истории наблюдений

Первоначально источник выброса найти не удалось, однако теперь исследователи смогли установить ее природу — для этого они изучили данные, собранные субмиллиметровым телескопом JCMT и радиотелескопом SMA, расположенными на Гавайях.

Рекордный сигнал отправила скрытая плотным коконом из пыли и газа галактика JCMT0402-0424. Она находится на огромном расстоянии — около 13 миллиардов световых лет от Земли. Несмотря на компактные размеры, объект производит новые звезды в огромных количествах.

Разглядеть внутреннюю структуру древней галактики удалось благодаря эффекту гравитационной линзы, созданному другой галактикой на линии наблюдения. Всплеск породили сверхплотные облака газа и пыли в центральной области JCMT0402-0424.

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Топ комментариев

DreamDragon

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pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

se 34

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