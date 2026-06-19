Аналитики поставили на снижение ключевой ставки ЦБ

Финансовые аналитики ожидают, что в пятницу 19 июня Банк России снова понизит ключевую ставку.

«Данные мониторинга предприятий посылают недвусмысленный сигнал о том, что ключевую ставку надо снижать... Ценовые ожидания предприятий не растут, а инфляционные ожидания населения после краткосрочного скачка в мае снизились – имеются в наличии все факторы для снижения "ключа"», — сказала «Ведомостям» ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Все 30 участников консенсус-прогноза РБК ожидают, что 19 июня 2026 года Банк России продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Подавляющее большинство (22 из 30 опрошенных) полагают, что ЦБ снизит ставку 14% годовых.

Как считают аналитики, перед июньским заседанием ЦБ будет стоять перед выбором. С одной стороны, инфляция замедляется, экономика растет слабыми темпами, рубль находится на крепких позициях. С другой — все еще высокими остаются инфляционные ожидания населения и возрастают риски со стороны бюджетной политики.



На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%. Это решение ЦБ стало восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики.