Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения

Новые российские системы радиоэлектронной борьбы научились глушить сигналы американских спутников Starlink. При этом аппараты на орбите получают необратимые повреждения.

Электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории проходят через зону интенсивного подавления, выходят из строя, соответствующие выводы зарубежных исследователей цитирует телеграм-канал «Военная хроника».

«Электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — говорится в сообщении.

Спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14-14,5 гигагерца. Этот диапазон поделен на восемь каналов шириной 62,5 мегагерца каждый. Предположительно, новый комплекс РЭБ излучает мощный сигнал в этом диапазоне.

Система защищает до 20 квадратных километров территории, нарушая связь между спутником на орбите и наземными терминалами. В результате дроны ВСУ, использующие сигналы Starlink для навигации, становятся бесполезными.

Новые системы электронного подавления развернуты для защиты прифронтовых дорог. Украинская сторона назвала новые комплексы «Волна-Купол-Гарант». Отмечается, что площадь эффективного покрытия комплекса постоянно увеличивается.

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где традиционные кабельные сети или мобильная связь ненадежны или полностью отсутствуют.