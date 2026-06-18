НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения

Источник:
«Военная хроника»
742 10
Спутники Starlink
Фото: © SpaceX

Новые российские системы радиоэлектронной борьбы научились глушить сигналы американских спутников Starlink. При этом аппараты на орбите получают необратимые повреждения.

Электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории проходят через зону интенсивного подавления, выходят из строя, соответствующие выводы зарубежных исследователей цитирует телеграм-канал «Военная хроника».

«Электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — говорится в сообщении.

Спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14-14,5 гигагерца. Этот диапазон поделен на восемь каналов шириной 62,5 мегагерца каждый. Предположительно, новый комплекс РЭБ излучает мощный сигнал в этом диапазоне.

Система защищает до 20 квадратных километров территории, нарушая связь между спутником на орбите и наземными терминалами. В результате дроны ВСУ, использующие сигналы Starlink для навигации, становятся бесполезными.

Новые системы электронного подавления развернуты для защиты прифронтовых дорог. Украинская сторона назвала новые комплексы «Волна-Купол-Гарант». Отмечается, что площадь эффективного покрытия комплекса постоянно увеличивается.

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска. Она обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где традиционные кабельные сети или мобильная связь ненадежны или полностью отсутствуют.

Еще по теме
Российские войска получили усовершенствованный автомат АК-12
Опубликовано видео работы «убийцы» дронов «Зубр»
Российские войска уничтожили редкий танк STRV-103
Путин рассказал о лучшем в мире боевом самолете
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
Правила владения оружием смягчили в России
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум
Обсуждение (10)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
28
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
25
Путин назначил дату выборов в Госдуму
25
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине
22
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ