Россия справилась с ростом ожирения у учеников младших классов

России остановила увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы остановили рост темпов <...> в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», — рассказала Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, у детей также поменялись вкусовые привычки: они стали есть меньше соли и сахара. «Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп», — отметила глава ведомства.

Ожирение стало серьезным вызовом для населения России, ранее заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ситуация с несовершеннолетними пациентами стабилизировалась, и даже наблюдается положительная динамика. Но число взрослых с этим диагнозом растет.