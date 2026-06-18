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Российская армия нанесла ответный удар по энергообъектам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар
Фото: © ГСЧС Украины

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар <...> по объектам топливно-энергетического комплекса, <...> используемым в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

Российская армия поразила склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод — в Полтавской. Применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности.

Ранее стало известно, что украинские дроны снова достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, уничтожены 180 беспилотников, летевших на столицу.

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