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США подписали соглашение с Ираном на условиях Тегерана

Источник:
РИА Новости
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Флаг Ирана
Фото: © Magnific.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Вашингтон ради прекращения боевых действий вынужден был принят часть условий Тегерана.

«Я подписал его», — приводит РИА Новости заявление Трампа. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:

  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
  • Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
  • Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
  • стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.

Тегерана получил «беспрецедентную выгоду» от меморандума с США, заявил израильский телеканал N12, отметив, что Иран находился под санкциями с 1979 года.

Подписание документа открыло путь для 60-дневных переговоров, во время которых должны будут достигнуты конкретные договоренности по всем пунктам меморандума.

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