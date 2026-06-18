НАВЕРХ

Узбекистан сыграл первый в истории матч на ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
323 1
Сборная Узбекистана на ЧМ по футболу - 2026
Фото: © @uzbekistanfa

Узбекистана проиграл Колумбии в первом в истории матче на чемпионатах мира по футболу, но сумел забить гол.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет открыл Даниэль Муньос на 40-й минуте. Узбекистан ответил на 60-й минуте голом Аббосбека Файзуллаева. Бывший полузащитник ЦСКА вошел в историю, забив первый гол сборной Узбекистана на мундиалях.

Но интрига сохранялась недолго: уже через пять минут колумбийцы (Луис Диас) снова забили. Третий гол в ворота Узбекистана оформил Хаминтона Кампаса на девятой добавленной минуте.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории участвует в чемпионате мира. В азиатской квалификации команда заняла второе место в группе, уступив два очка Ирану (23). Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, пробившейся на чемпионат мира по футболу. Ранее сборная предпринимала безуспешные попытки квалификации в 2006, 2014 и 2018 годах.

Узбекистан на ЧМ-2026 попал в группу K вместе с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Месси впервые в истории сыграл на шести ЧМ и стал лучшим бомбардиром
Кабо-Верде сенсационно сыграла всухую с Испанией
Сборная Бразилии опозорилась в первом матче на ЧМ по футболу
Чемпионат мира по футболу-2026: кто фавориты и где смотреть
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Флаг России
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
07.06.2026 12:46
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
25
Путин назначил дату выборов в Госдуму
22
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине
20
Путин увидел стратегическое преимущество России
18
Разрешен выпуск бензина заниженного экологического класса