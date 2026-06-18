Узбекистан сыграл первый в истории матч на ЧМ по футболу

Узбекистана проиграл Колумбии в первом в истории матче на чемпионатах мира по футболу, но сумел забить гол.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет открыл Даниэль Муньос на 40-й минуте. Узбекистан ответил на 60-й минуте голом Аббосбека Файзуллаева. Бывший полузащитник ЦСКА вошел в историю, забив первый гол сборной Узбекистана на мундиалях.

Но интрига сохранялась недолго: уже через пять минут колумбийцы (Луис Диас) снова забили. Третий гол в ворота Узбекистана оформил Хаминтона Кампаса на девятой добавленной минуте.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории участвует в чемпионате мира. В азиатской квалификации команда заняла второе место в группе, уступив два очка Ирану (23). Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, пробившейся на чемпионат мира по футболу. Ранее сборная предпринимала безуспешные попытки квалификации в 2006, 2014 и 2018 годах.

Узбекистан на ЧМ-2026 попал в группу K вместе с Португалией, Колумбией и ДР Конго.