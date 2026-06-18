Умерла сыгравшая девочку в «Звонке» актриса

Актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку Самару в американском версии фильма ужасов «Звонок», умерла в возрасте 35 лет, сообщил ее бойфренд Рой Эрнандес.

У Чейз были менингит и «несколько серьезных инфекций крови», сказал Эрнандес изданию TMZ. Мужчина отметил, что его возлюбленная была истощена, у нее начался сепсис.

Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Начала петь с трех лет, а позднее играть в театре. Роль Самары Морган в ремейке звонка получила, когда ей было 11 лет. За эту работу получила премию MTV в номинации «Лучший злодей».

Снялась в таких фильмах, как «Дони Дарко», «С. Дарко», «Бетховен 5», «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь» и «Большая любовь» от HBO. Лзвучила героиню Лило в мультсериале «Лило и Стич» и Тихиро Огино в американском дубляже аниме «Унесённые призраками».