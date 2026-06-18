«Яндекс» запустил обмен баллов на реальные рубли

Баллы, начисляемые за покупки по карте «Яндекс Пэй», ранее можно было тратить только на услуги внутри экосистемы «Яндекса». Теперь их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 и оплачивать любые повседневные расходы.

Обменивать можно баллы с любых покупок от 100 рублей, совершенных за последний месяц. Максимальная сумма для конвертации в месяц — 10 тысяч рублей.

Возможность обмена доступна не всем пользователям «Яндекс Пэй» — она появляется при достижении «золотого» уровня в программе лояльности «Свои Плюсы». Кроме этого, необходимо иметь активную подписку «Яндекс Плюс».

Чтобы воспользоваться обменом, нужно нажать на карту «Пэй» в приложении, выбрать покупки вне сервисов «Яндекса» от 100 рублей, оплаченные за последние 30 дней, и нажать «Компенсировать». После этого баллы «Плюса» спишутся, а на счете карты появятся деньги.

Сейчас в программе «Свои плюсы» действуют три уровня — «бронзовый», «серебряный» и «золотой». Для достижения «золотого» уровня требуется накопить более 2 тысяч баллов «Плюса» за текущий сезон.

Баллы начисляются при оплате через «Яндекс Пэй» в сервисах «Яндекса», на сайтах и в приложениях партнеров, а также картой «Пэй» в любой точке оплаты. По данным компании, за последний год пользователи «Яндекса» получили более 23 миллиардов баллов «Плюса».