Названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку

Участники ЕГЭ по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие», сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов единого экзамена по русскому языку Роман Дощинский.

«В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать», — цитирует главу комиссии ТАСС.

При этом Дощинский подчеркнул, что в материалах ЕГЭ для школьников был дан соответствующий контекст — «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

По словам чиновника, подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса выпускников. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников «больше читать, расширять свой лексикон».