НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку

Источник:
ТАСС
230 0
ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Участники ЕГЭ по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие», сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов единого экзамена по русскому языку Роман Дощинский.

«В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать», — цитирует главу комиссии ТАСС.

При этом Дощинский подчеркнул, что в материалах ЕГЭ для школьников был дан соответствующий контекст — «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней».

По словам чиновника, подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса выпускников. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников «больше читать, расширять свой лексикон».

Еще по теме
Вузы введут обязательный курс по беспилотникам
Сколько баллов при поступлении дает золотая медаль
Рособрнадзор призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Правила владения оружием смягчили в России
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Составлен портрет типичного российского кошатника
Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум
Обсуждение (0)
Картина дня
Продажа смартфонов
Смартфоны россиян поставят на учет
G7
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине
Фрегат «Адмирал Григорович»
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
Жара в Новосибирске
Метеорологи объявили о наступлении Эль‑Ниньо
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

vova97

а после выборов будет "СЮРПРИЗ"

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?

andrei703333

Люфтваффе, они воевали последний раз когда вторую мировую просрали с позором и потом могли вообще без...