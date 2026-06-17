Вузы введут обязательный курс по беспилотникам

Единый курс по беспилотным системам введут в транспортных вузах РФ с 1 сентября, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

«С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам», — сказал министр в Совете Федерации, передает ТАСС.

В настоящее время новые специальности и образовательные программы, которые касаются беспилотной отрасли, разрабатываются на базе Российского университета транспорта. В дальнейшем их реализуют во всех наших отраслевых вузах.

По оценкам государства, внедрение беспилотников требует порядка 1 миллиона специалистов — от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков.