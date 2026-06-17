Карты Visa и Mastercard предложили вывести из оборота

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир»), предложила снизить и затем обнулить ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт международных платежных систем Visa и Mastercard для их вывода из оборота, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий вопрос обсуждался на очередном Совете участников и пользователей платежного рынка. Его участники поддержали предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт международных платежных систем, ушедших из России.

При этом национальный оператор для постепенного вывода таких карт из оборота предложил снизить ставку межбанковского вознаграждения по ним до 1% с начала 2027 года и до 0% — с начала 2028 года.

После ухода из России в 2022 году международных платежных систем их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом. Но оператор продолжает технологически поддерживать их использование внутри России, что требует значительных затрат.

По данным Национальной системы платежных карт, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций в России в первом квартале 2026 года превысила 75%.