Исторический триллер «Давление» (18+) о метеорологах, от прогноза которых зависит высадка в Нормандии, выходит в российский прокат в четверг, 18 июня. Главные роли в фильме исполнили Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт.

Фильм основан на реальных событиях, связанных с одним из наиболее известных эпизодов Второй мировой войны — высадкой союзников в Нормандии.



Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу нужно убедить командование союзных сил довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.

Режиссером фильма стал Энтони Марас, известный по картине «Отель Мумбаи: Противостояние». В главных ролях — Эндрю Скотт, воплотивший образ метеоролога Джеймса Стэгга, и Брендан Фрейзер, сыгравший Дуайта Эйзенхауэра, а также Керри Кондон и Дэмиен Льюис.

«Давление» — взгляд на неочевидную сторону истории. В фокусе фильма — герой-аутсайдер и его место на полотне большой картины глобальных событий. Создатели картины рассказывают не только о грандиозных событиях, но и о человеческом их измерении, о частной ответственности и личном героизме.