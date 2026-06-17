Астрономы объяснили отсутствие сигналов от инопланетян

Поиск сигналов внеземных цивилизаций осложняется активностью звезд, вокруг которых вращаются потенциально обитаемые планеты, к такому выводу пришли исследователи Института SETI в США. Работа опубликована журналом The Astrophysical Journal.

Оказалось, что звездная активность, которая формирует условия на экзопланетах, делает радиопередачи трудноизмеримыми для земных приборов. Даже идеальный сигнал искажается при прохождении через звездную среду.

Корональные выбросы «размазывают» энергию сигнала по более широкому диапазону частот, в результате сигналы, которые могут служить признаком деятельности развитой цивилизации, оказываются ниже порога обнаружения.

Чтобы оценить масштаб эффекта, ученые использовали данные о радиосигналах космических аппаратов, работающих в Солнечной системе. Наблюдения позволили понять, как турбулентная плазма влияет на распространение радиоволн.

Астрономы отметили, что особое внимание вызывают красные карлики — небольшие звезды класса М. Они составляют около 75% всех звезд Млечного Пути и считаются одними из главных целей поиска обитаемых миров.

Однако именно такие звезды часто отличаются высокой активностью, что делает искажение сигналов практически неизбежным. Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты требуют пересмотра стратегий поиска внеземного разума.