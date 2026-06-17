Расторжение договоров с мобильными операторами усложнили

Совет Федерации запретил расторгать договор с оператором мобильной связи в течение 90 дней после его заключения и получения сим-карты, сенаторы одобрили соответствующие изменения, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Мера направлена на борьбу с «револьверной» заменой сим-карт и входит в пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Она усложнит деятельность злоумышленников, которые используют «одноразовые» номера для противоправных действий, а затем быстро избавляются от них.

При этом абоненты по-прежнему смогут подать заявление на досрочное расторжение договора. В таком случае оператор обязан прекратить оказание услуг и перестать списывать абонентскую плату. Однако сам номер останется заблокированным на 90 дней.

После вступления закона в силу также будет установлено ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека — не более 20. Это станет еще одной мерой защиты от так называемых дропперов.