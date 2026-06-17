НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Расторжение договоров с мобильными операторами усложнили

Источник:
Sibnet.ru
366 2
Симка, сим-карта, sim
Фото: © Sibnet.ru

Совет Федерации запретил расторгать договор с оператором мобильной связи в течение 90 дней после его заключения и получения сим-карты, сенаторы одобрили соответствующие изменения, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Мера направлена на борьбу с «револьверной» заменой сим-карт и входит в пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Она усложнит деятельность злоумышленников, которые используют «одноразовые» номера для противоправных действий, а затем быстро избавляются от них.

При этом абоненты по-прежнему смогут подать заявление на досрочное расторжение договора. В таком случае оператор обязан прекратить оказание услуг и перестать списывать абонентскую плату. Однако сам номер останется заблокированным на 90 дней.

После вступления закона в силу также будет установлено ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека — не более 20. Это станет еще одной мерой защиты от так называемых дропперов.

Еще по теме
Разрешение россиянам самим ремонтировать дороги внесли в Госдуму
Правила владения оружием смягчили в России
Уклоняющиеся от принудительных работ окажутся за решеткой
Боярский разъяснил штрафы за авторизацию через Gmail
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Правила владения оружием смягчили в России
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
23
Путин назначил дату выборов в Госдуму
20
Путин увидел стратегическое преимущество России
18
Разрешен выпуск бензина заниженного экологического класса
16
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
16
Стало известно о возможном уходе Нарусовой из Совфеда